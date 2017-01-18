Erdoğan'ın Çağrısı Fındık Fiyatlarını Etkiledi"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıkla ilgili çağrısı sonrası fiyatlardaki yükselişin devam ettiğini bildirdi.



Akarsu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde, fındıkla ilgili değerlendirmede bulunduğunu anımsattı.



Erdoğan'ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e seslenerek "fındık üreticisini alivrecilerin eline bırakmayın." dediğini belirten Akarsu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu çağrısı sonrası fındık fiyatlarındaki yükseliş devam etmiştir." ifadesini kullandı.



Fındık fiyatlarındaki iniş çıkışların, üreticiyi büyük ekonomik zorluk içerisine soktuğunu savunan Akarsu, uzun zaman sonra tekrar fiyatlarda hareketlenme olması ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunmasının üretici kesimi tarafından olumlu karşılandığını vurguladı.



Akarsu, fiyatlardaki hareketlenmenin çiftçileri sevindirdiğini ve bu olumlu yükselişin devam etmesini beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Altınordu Ziraat Odası olarak 2016 yılında bir fındık raporu hazırlamış, sayın Başbakan Yardımcı'mız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a vermiş ve Cumhurbaşkanı'mız ile fındıktaki sorunların paylaşılmasını, kalıcı çözümlerin olması, fındıktaki alivre sisteminin ortadan kaldırılmasından bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı'mızın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mıza seslenmesi, bizim de bu konuda haklılığımızı göstermektedir."



Hükümetin en üst düzey yetkilileri sayesinde, fındık üzerinde oynanan oyunların ortadan kalkmasını temenni ettiklerini belirten Akarsu, Erdoğan ile hükümet yetkililerine teşekkür ederek, fındıkta kalıcı fiyat istikrarının oluşmasını beklediklerini kaydetti.



Öte yandan, Ordu Ticaret Borsasında 50 randımanlı kabuklu fındık 11,00 liradan işlem görerek, yükselişini bugün de sürdürmüş oldu.