Afrika ile Tarımda 'Kazan Kazan' İmzası

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çok sayıda Afrika Birliği (AfB) ülke yetkilileriyle ikili anlaşma imzaladı.



Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesinde Maritim Pine Beach Resort Hotel'de düzenlenen Türkiye- Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun ikinci gününde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Afrika Birliği (AfB) Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko basın toplantısı düzenledi. Açıklamaların ardından Bakan Çelik, AfB Dönem Başkanı da olan Gine Devlet Başkanı Alphe Conde ve çok sayıda Afrika ülkesinden bakanlarla tarım ve hayvancılık alanlarında hem Afrika Birliği ile hem de AfB üyesi ülkelerle çok sayıda ikili anlaşmalar imzalandı.



İmza töreninde konuşan Bakan Faruk Çelik, Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin 5 milyar dolardan 18 milyar dolara, tarımsal ticaretin ise 480 milyon dolardan 2.5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu rakamların yeterli olmadığını belirten Bakan Çelik, bu toplantıların bir yönüyle amacının da özellikle tarımsal alanda ticaretin gelişmesi olduğunu kaydetti.



KAZAN KAZAN ESASI



2 gündür devam eden forumun ticaret hamini daha da geliştireceği inancında olduklarını belirten Bakan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tarım stratejik bir sektör ama Afrika coğrafyası için olmazsa olmaz bir sektör. Afrika dünyada tarıma elverişli arazilerin 4'te 1'ine sahip. Bundan dolayı Afrika'nın potansiyelini gözardı etmek mümkün değil. Ne yazık ki bu potansiyel günümüzde yeterince karşılığını bulmuş değil. Bu çerçevede biz Afrika'ya bir şeyler almak için elimizi uzatmıyoruz. Afrika'yı birlikte kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz. Ülkelerin tarımsal arz ve talepleri örtüştürüldüğünde kendi bünyelerinde bile kalkınmalarının mümkün olduğunu konferans vesilesiyle gördük. Her ülkenin arz fazlası, her ülkenin talepleri bu konferansta çok net bir şekilde ortaya çıktı. Biz kazan kazan esasına dayalı ciddi bir tarımsal ticaret potansiyelini bu konferansta görmüş olduk."



'BALIKLAR YAŞLILIKTAN ÖLÜYOR'



Dün Afrika ülkelerinden 11 mevkidaşıyla görüştüğünü, bugün de 9 mevkidaşıyla görüşmeler yapacağını kaydeden Bakan Çelik şöyle konuştu:



"Dünkü konferans esnasında söz alan bakan ve ülke yetkilileri çok önemli konulara parmak bastı. Örneğin bir Afrika ülke temsilcisi 1 milyon 800 bin nüfusa ve 5 milyon hektar sulu tarım alanına sahip olduklarını, ama net tarım ürünlerinde ithalatçı olduklarını ifade etti. 5 milyon hektar sulanabilir araziye rağmen bir ülkenin net tarım ithalatçısı olması birlikteliğimizin önemini de ortaya koyuyor. Çünkü aslolan tarıma elverişli arazi ve sulanabilir arazilerin suyla buluşabilmesidir. Diğerleri ise teknik çözülebilecek konulardır. Bir başka yetkili, ülkesindeki sularda balıkların yaşlılıktan öldüğünü ifade etti. Gerekli ortam ve balık uygun olmasına rağmen sektörün ülkesine girdi sağlayamadığını anlattı ve gerek insanlığın gerek ülkesinin yararına kullanılması için hep beraber not ettik. Bunlar birlikte çözülebilirse Afrika'dan açlık ve yoksulluk haberlerinin gelmeyeceğini vurgulamak isterim."



Bugün dünya genelinde 800 milyon aç insan olduğuna dikkati çeken Bakan Çelik, "Bunun 3'te 1'i yani 233 milyonu Afrika ülkelerinde yaşıyor. Bu acı tablo bu bereketli toprakların, Afrika coğrafyasının kaderi olmamalı" dedi.



TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ



İmza töreni öncesindeki basın toplantısında konuşan AfB Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko da, tarım sektörünün Afrika'nın kalkınmasının ciğerlerini oluşturduğunu söyledi. AfB bünyesinde özellikle kırsal, ekonomi, tarım, hayvancılık, balıkçılık, çevre, su ve kanalizasyon konularında çalışmalar yaptıklarını anlatan Sacko, Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden biri olduğu ve dolayısıyla Türkiye'den çok şey öğrenebileceklerini dile getirdi.



