Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1232 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 274 bin 514'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, vaka sayısı 312 bin 966, vefat sayısı 7 bin 929 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 523, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

"Düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bugün tespit edilen 1511 yeni hasta olduğunu belirtti.

Bakan Koca, "Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullandı.