Terörden Arananlar Gri Listedeki Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)
25.10.2020 19:26 | Güncelleme: 25.10.2020 19:30
Tutuklanan Yoldaş Selim Çelik'in adliyeden çıkarılması Jandarma ekiplerinin hareket etmesi HATAY - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı.
Tutuklanan Yoldaş Selim Çelik'in adliyeden çıkarılması
Jandarma ekiplerinin hareket etmesi HATAY - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı. (2)