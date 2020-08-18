Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak anılan fil fareleri 50 yıl sonra Cibuti'de ortaya çıktı. Bir araştırma gezisi sırasında bulunan fil faresinin bilimsel kayıtlara göre 1970'li yıllarda görüldüğü belirtiliyor.
Cibuti'deki bir araştırma gezisi sırasında bir fil faresi bulundu. Yaklaşık 50 yıldır görülmediği için "kayıp tür" olarak anılan; fil, deniz ineği ve yerdomuzu gibi hayvanlarla aynı grubun üyesi olan fil fareleri Afrika'da yeniden ortaya çıktı.
EN SON 1970'Lİ YILLARDA GÖRÜLDÜ
Bilimsel kayıtlarda fil farelerinin en son 1970'li yıllarda görüldüğü belirtiliyor. Nadir tek eşli memelilerden olan fil fareleri ne fil ne de fare.
BURNUYLA BÖCEK AVLIYOR
Fil hortumuna benzeyen burunlarıyla bilinen fare büyüklüğündeki bu hayvanlar, burunlarıyla böcek avlıyorlar.
Uzmanlar, buradaki hayvanların yaşam alanlarının tarlalardan ve insan yerleşiminden uzak olduğu için şimdilik nesillerinin tehdit altında olmadığını düşündüklerini söyledi.
Somali fil faresi, yaban hayatını koruma kuruluşu Global Wildlife Conservation'ın "en çok aranan 25 kayıp tür" listesinde yer alıyor.