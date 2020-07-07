Son Dakika | Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkının yüzde 1,75 olduğunu anımsatarak, "Bu vicdan mıdır? Emeklilere ve memurlara seslenmek isterim: Londra'daki tefecilerin karnını doyuran, 'gak', 'guk' dedikçe senin boğazından alıp onlara veren bu iktidara hala oy mu vereceksiniz?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkındaki suç duyurusundan dolayı eleştirerek, "Sen Meclis Başkanıyken 'Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, rüşvet alanlar ne zamandan beri büyükelçi tayin edilmeye başlandı? Vazgeçtim TBMM'nin itibarından, Türkiye'nin itibarına zarar verir.' dedin mi? Demedin. Diyebilir misin? Diyemezsin arkadaş. Bunu söylemen için mangal gibi yürek lazım." diye konuştu.

Türkiye'de tarım politikası olmadığını, aracının kazanırken üreticinin mağdur olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, dünyaca ünlü Türk kirazında maliyetin, kilogram başına 4 lira olduğunu ve üreticinin zarar ettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilere seslenerek, "18 yıldır yöneten bu iktidar senin hakkın olan 175 milyar lirayı sana vermedi." dedi.

"1,5 yılda yaklaşık 100 bin esnaf kepenk kapattı"

HDP'li bir milletvekilinin yönelttiği soruya karşılık, son 1,5 yılda yaklaşık 100 bin esnafın kepenk kapattığı yanıtının verildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu kişilerin ve yanlarında çalışanların işsiz kaldığını, iktidarın kepenk kapatan esnafa destek vermediğini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Esnafa 'Git, borç al.' dediler. 'Borç alacağım ama sicilim iyi değil. Geçmişte çek ödememiştik.' Bir esnaf çekini niye ödemez? Parası olup da ödemez mi? Öder. İtibarı var. Onu çek ödeyemez noktaya getiren iktidar sahipleridir. Sicil affı çıkar, bari borç alsın, onu da yapmıyorlar. O yüzden bir esnafın söylediği '40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum bana 40 gün bakmadı.' sözleri yüzde 100 doğru, haklı." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin esnafın sorunlarını çözebilecek paraya sahip olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu para iki yere gidiyor, Londra'daki tefecilere hortum gibi akıyor. Bir de ekonomi çetesine." dedi.

"Türkiye'nin bir günde tefecilere 277 milyon 610 bin lira faiz ödediğini" öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu salı günü dolar olarak Londra'daki bir avuç tefeciye ödenecek olan faiz 48 milyon 703 bin dolar. Paralar buraya gidiyor. Tefeciler için bir günlük faizi esnafa ödese esnaf rahatlayacak, iki günlük ödese bayram edecek, üç günlük ödese 'Allah razı olsun.' diyecek. 4 gün ödese 'Bu memlekette sosyal devlet de varmış, bizi aç açıkta bırakmadı.' diyecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidarın para aktardığı ikinci kesimin "ekonomi çetesi" olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

"Dolarla yol parası, köprü parası, havaalanı. Dolar arttıkça bunların geliri artıyor. Bunların en büyükleri 'beşli çete' olarak tanımladığımız kişiler. Devletin en büyük ihalelerini bunlar alıyorlar. 'İktidar değiştiğinde geleceğimizi garanti altına alalım.' diye sözleşmelerde 'Uyuşmazlık çıkarsa Londra mahkemeleri yetkilidir.' diye hükümetten karar çıkardılar. Milletime söz veriyorum, hangi mahkemeyi yetkili kılarsanız kılın, CHP iktidarında o çetelere son vereceğiz. Biz bunu söyleyince panikliyorlar. 'Eyvah mahvolduk.' Hiç mahvolmazsın, sen zaten dünyalığını yaptın. Şimdi fakirin fukaranın hakkını hep birlikte koruyacağız."

"Bir komediyle karşı karşıyayız"

Kemal Kılıçdaroğlu, emekli ve memur aylıklarına enflasyon farkı nedeniyle zam yapılacağını hatırlatarak, belirlenen oran için "Bir komediyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilerle emekli ve memurun en çok tükettiği ürünlerdeki enflasyon artışını hesaplattığını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana pinpon topunu çıkartmayın dedim. Kimse pinpon topuyla oynamıyor zaten. 2020 yılının ilk 6 ayında fiyatlardaki artış oranları: Pirinç yüzde 13, buğday unu yüzde 12,5, makarna yüzde 9, şehriye yüzde 10, dana eti yüzde 15, kuzu eti yüzde 16, tavuk eti yüzde 17, balık yüzde 17, ayçiçek yağı yüzde 14, limon yüzde 77, taze fasulye yüzde 22,7, havuç yüzde 83, kıvırcık yüzde 12, maydanoz yüzde 14, patates yüzde 24,7, kuru fasulye yüzde 35, mercimek yüzde 39,9, tren ücreti yüzde 17,3, şehirlerarası otobüs yüzde 41,8, sabun yüzde 14,2, kolonya yüzde 59,4. Siz kaç vereceksiniz? Enflasyon farkı yüzde 1,75. Bu vicdan mıdır? Emeklilere ve memurlara seslenmek isterim: Londra'daki tefecilerin karnını doyuran, 'gak', 'guk' dedikçe senin boğazından alıp onlara veren bu iktidara hala oy mu vereceksiniz?"

Kılıçdaroğlu, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin uzun süredir 1000 lira olmasını eleştirerek, emeklilerden 1500 lira emekli ikramiyesi talep etmelerini istedi.

"Bebek mamasına niye alarm takılır?"

Sosyal medyada genç bir vatandaşın "Köpek gibi çalışıyorum ama et yiyemiyorum, çoluk çocuğuma bakamıyorum." şeklinde paylaşımda bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu saray sosyetesinin yatacak yeri var mı? Onlar lale devrini yaşıyorlar ama milyonlarca insan 'geçinemiyorum.' diyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bazı vatandaşların ekmek alamayacak durumda olduğunu dile getirerek, "Bebek mamasına niye alarm zili takar süper market? Çalınmasın diye. Bebek mamasını kim çalar? Çocuğu olan ama mama alacak parası olmayan kişi mama çalar. Türkiye bu gerçekle yüzleşmek zorunda. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde saray sosyetesinin yaşadığı lüks, lale devri; aşağıya iniyorsunuz bebeğine mama alacak para bulamayan yüz binler." dedi.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde başlatılan yardım kampanyasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir de utanmadan, bir de yüzleri kızarmadan IBAN numarası veriyorlar, 'bize para verin.' diyorlar. Yediniz de doymadınız mı? IBAN numarasına para toplandınız. Milletvekili soruyor, nerede bu paralar, nereye harcadınız? 'Bana sormayın Çalışma Bakanına sorun.', Çalışma Bakanına soruyorsun, 'Bana sormayın, falan adama sorun.' diyor. Kimsiniz siz? Şehit yakınlarının, gazilerin bu milletten paralarını yiyenler bunlardır.

Sarayda oturanlar ahtapottur, bir başı, bol miktarda kolları var. O kollarda da vantuzları var. Vantuzları millete yapışmış vaziyette, milletin kanını emiyorlar. O ahtapotlardan hesap sormak bu milletin namus görevidir. Eğer fakiri fukarayı, yoksulu, işsizi düşünüyorsanız o vantuzları kesmemiz lazım."

"Adaletsizlik komisyonu"

Barolara ilişkin kanun teklifinin, baroları bölüp ayrıştırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Baroları parçalamak, çoklu baro maskesi altında yapılan hareket, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir ve bir bölücülük hareketidir. Paralel devlet olmaz, paralel baro da olmaz, paralel vali de, kaymakam da, nüfus memuru, tapu memuru olmaz." diye konuştu.

İktidarın bugüne kadar yargıyı, medyayı, iş dünyasını böldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, "Yargının en önemli ayaklarından birisi savunmayı da bölecekler." dedi.

Teklifin Adalet Komisyonunda görüşüldüğünü anımsatan Kılıçdaroğlu, "Adı Adalet, en büyük adaletsizliklerin yapıldığı komisyon. Baro başkanları gelip görüş bildirmek istiyor. İzin vermiyorlar. 'Düşünceni açıklayamazsın çünkü biz kabul etmiyoruz.' diyor. Ama bir gün önce avcılıkla ilgili düzenleme için Tarım Komisyonunda ilgili dernek başkanı düşüncesini açıklıyor. Doğru bir şey yapılıyor." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, barolara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında baro başkanlarının komisyonda konuşmasına izin verilmemesini, "Adalet Komisyonu 'adaletsizlik komisyonu'na dönüşmüş durumda." diye niteledi.

"Erdoğan'ın avukatlarının baroları olacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ondan da görüş alınmadı, onu da teğet geçtiler. Saray her şeyi biliyor. Onun bile düşüncesini almıyorlar. Adalet Bakanına sesleniyorum: Eğer bu kanun TBMM'den geçiyor ve sen de sesini çıkarmıyorsan, sen gerçek Adalet Bakanı değilsin." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce işgal güçlerinin İstanbul'da ilk yaptıkları işin baroları etnik ve dini esaslara göre bölmek olduğunu ifade ederek, "100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclisinde emperyal güçlerin o dönemde yapamadıklarını şimdi Erdoğan ve arkadaşları gerçekleştiriyor." dedi.

Baroların bölünmesi halinde etnik köken, inanç üzerinden çok sayıda baro kurulacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Havuz medyasının baroları olacak. Erdoğan'ın avukatlarının baroları olacak. 'Bize gelirseniz, davaları biz görürüz, hiç meraklanma. Hakimler zaten bizim elimizde. İstediğimiz kararı çıkarırız.' diyecekler. Pelikan'ın baroları olacak. 'Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemiş' desem doğru değil. Bunlar emperyal güçlerden aldıkları talimatların gereğini yapıyorlar. Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapmaya devam ediyor."

"Temeli atılan baraj ortadan kayboldu"

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankırı'da 2017 yılında temeli atılan Devrez Kızlaryolu Barajı'nın aradan geçen süre zarfında ortadan yok olduğunu ileri sürdü.

"Temeli atan Veysel Eroğlu. Eroğlu'nun adı da barajlara verilmiş, yok edilen barajlar kralı mübarek." diyen Kılıçdaroğlu, söz konusu barajın temelinin bile olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletin gözünün içine baka baka törenler yaparsınız, dünyanın parasını harcarsınız, temelini atarsınız, 'hayırlı uğurlu olsun' dersiniz, sonra bir bakıyorsunuz ortada hiçbir şey yok. Sevgili Çankırılılar böyle bir sihirbazlıkla siz karşılaştınız mı bilmiyorum ama ben hayatımda ilk kez karşılaşıyorum. Çankırılılara 'Ensesine vururum, istediğim yalanı söyler, kandırırım. Nasıl olsa bana oy verir.' diyorlar. Şimdi bu sefer kazın ayağının böyle olmadığını sevgili Çankırılı sen göstereceksin. Seninle dalga geçiyorlar, iradenle oynuyorlarsa, sen de sandığa gittiğinde al mührü, 'Beni kandırırsan sana oy vermem.' de."

(Bitti)