Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."

GRİ LİSTEDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin gri kategoride arandığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.