SHGM: Ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda ülkemizin, Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine girdiğini açıkladı. Bu kararla birlikte Türk vatandaşları, koronavirüs testi ibraz etmeden Bulgaristan'a girebilecekler.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan SHGM, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2020 tarihli Genelgesiyle; ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız artık PCR testi ibraz etmeden veya Karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceklerdir. 30 Eylül tarihine kadar bir ay süreyle geçerli olacak bu genelge ile transit geçiş için getirilen sınırlamalar da tamamen kaldırılmış olup, gelişmelere göre Genelge'nin geçerlilik tarihinin yenilenebileceği belirtilmiştir" dedi.

- İstanbul