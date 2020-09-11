Sahte altınla 9 kentte kuyumcuları dolandıran şüpheliler Erzurum'da yakalandı

Erzurum'un İspir ilçesinde kuyumcudan sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede F.D'ye ait kuyumcudan sahte altınla dolandırıcılık yaparak 35 bin lira değerinde ziynet eşyası alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli E.Ş. ve B.T'nin kullandığı araçların plakasını belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri kent merkezi girişinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, söz konusu kuyumcudan alınan ziynet eşyası ve çok sayıda sahte altın ele geçirildi.

Araştırmalar sonucu Erzurum'un yanı sıra İstanbul'da 3, Antalya, Denizli, Aydın, Bursa, Samsun, Balıkesir ve Muğla'da ise birer kuyumcuyu sahte altında dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, farklı olaylardan da çok sayıda suç kayıtları bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, İspir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ziynet eşyalarının kuyumcu F.D'ye incelemenin ardından teslim edileceği belirtildi.