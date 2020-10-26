Paul Pogba kimdir? Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı mı? Paul Pogba'nın dini nedir?

PAUL POGBA KİMDİR?

Tam adı Paul Labile Pogba olan futbolcu Ginelidir. Doğum tarihi 15 Mart 1993'dür ve 27 yaşındadır. Doğum yeri iseLagny-sur-Marne, Fransa'dır.

Boyu 1,91 m (6 ft 3 in)

Mevkii Orta saha

Paul Labile Pogba (d. 15 Mart 1993, Lagny-sur-Marne), Fransız millî futbolcu. Premier League ekiplerinden, Manchester United'da forma giymektedir.

Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu hem defansif hem de ofansif nitelikte oynayabilmektedir. Pogba, ilk profesyonel kulübü tarafından "güçlü, becerikli ve yaratıcı" bir oyuncu olarak tanımlanmıştır.[1] Juventus'a transferinin ardından özellikle uzun bacakları, mücadele azmi ve koşu kabiliyeti nedeniyle "Ahtapot Paul" lakabını aldı.

Pogba, Fransa millî takımları'nın oynadığı tüm turnuvalarda millî formayı giymiştir. İlk millî takım deneyimini U-16 takımında yaşayan Pogba, U-17 Avrupa Futbol Şampiyonasında da oynamıştır. 22 Mart 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası Eleme Grubunda Fransa'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta ilk kez Fransa millî takımı formasını giydi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesi Fransa millî takımı adına forma giymiştir. Ülkesi ile 2018 FIFA Dünya Kupası kazandı.

Pogba, Gineli müslüman bir ailenin çocuğu olarak 1993 yılında Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinin Lagny-sur-Marne bölgesinde dünyaya geldi. Pogba'nın kendisinden büyük, ikiz olan aynı zamanda futbolcu olan iki erkek kardeşi vardır. Bu kardeşlerinden Florentin,Sedan takımında forma giyerken, Mathias ise İngiliz kulübü Crewe Alexandra'da forma giymektedir.

Kulüp bilgileri

Kulübü Manchester United

Numarası 6

Altyapı kariyeri

1999-2006 Roissy-en-Brie

2006-2007 Torcy

2007-2009 Le Havre

2009-2011 Manchester United

Profesyonel kariyeri

2011-2012 Manchester United 3 (0)

2012-2016 Juventus 178 (34)

2016- Manchester United 96 (24)

Toplam277 (58)

Millî takım kariyeri

2008-2009Fransa U-16 17 (1)

2010Fransa U-17 10 (2)

2010-2011Fransa U-18 6 (1)

2011-2012Fransa U-19 12 (4)

2012-2013Fransa U-20 13 (3)

2013-Fransa 69 (10)

Pogba futbola altı yaşında, yaşadığı yere birkaç kilometre uzaklıkta bulunan futbol takımı Roissy-en-Brie'nin altyapısında başladı. Burada yedi yıl geçiren Pogba, 2006 yılında bir diğer amatör kulüp olan Torcy takımına geçti. 2007 yılında ise Le Havre takımına geçerek ilk profesyonel takımının altyapısında futbola devam etti. Pogba'nın özellikle ulusal ve uluslararası genç turnuvalarında gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bu kulüpler arasında İngiliz kulüpleri olan Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra İtalyan kulübü Juventus da vardı.

PAUL POGBA FRANSA MİLLİ TAKIMINI BIRAKTI MI?

İngiliz basını, Paul Pogba'nın Fransa CB Macron'un, 'İslam uluslararası terörizm' sözlerinin ardından Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını ifade etti.

EMMANUEL MACRON NE DEDİ?

Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attı.İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.