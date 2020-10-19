Ne kadar doğal gaz bulundu? Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz rezervi kaç yıllık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Mavi Vatan'da 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu duyurmuştu. İkinci bir müjde ile yeni doğal gaz kaynakları keşfedildiği bildirildi. Peki, doğal gaz nerede bulundu? İşte, detaylar...

NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı ilk doğal gaz müjdesi sonrası ikinci bir açılama geldi. Erdoğan, "320 milyarlık metreküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha eklendi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4775 metreye ulaşılmasının ardından sona erdi" dedi.

Erdoğan, ayrıca "Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır" diye ekledi.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020 tarihinden bu yana yaptığı çalışmaları soncu keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gazın 2023'ten itibaren kullanıma alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Halen Yavuz sondaj gemimiz, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.

DOĞAL GAZ REZERVİ KAÇ YIL YETER?

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı en aza düşürecek doğal gaz keşfi ardından yeni sorular akıllara geldi. Bulunan doğal gazın en düşük ihtimalle 9 - 10 yıl yeteceği öne sürülüyor.