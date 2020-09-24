Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
24.09.2020 16:53 | Güncelleme: 24.09.2020 16:53
Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.