Libya ordusu son 24 saatte Hafter milislerinin 5 hava savunma sistemini imha etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, topçu birliklerinin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Suk el-Ehad bölgesinde, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini daha imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçları ve topçu birliklerinin Terhune'de 3, Vişke bölgesinde bir ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerden kurtarmıştı.

Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.