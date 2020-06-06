Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen S.D. tutuklandı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen S.D. tutuklandı.
Olay, Manavgat'ın tarihi Sarı Köprüsü üzerinde perşembe günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. S.D. ve arkadaşları Suriyeli Ömer Şeyh ve arkadaşından sigara istedi. Ömer Şeyh sigara vermeyi reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. yanında bulunan ekmek bıçağıyla Ömer Şeyh'i bıçakla yaraladı. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekibi, yaralanan Ömer Şeyh'e ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. Vatandaşların müdahale ettiği Ömer Şeyh, çağırılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Alanya'ya sevk edildi.
Görgü tanıklarından Muhittin Yılmaz ise, "Bunlar merdivenlerden tartışarak çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Hafif sakallı olan diğerini bıçakladı. Ondan sonra kaçtılar" diye konuştu.