İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli Iyad Halaq'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı:...

İsrail polisinin öldürdüğü otizmli Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı. Cinayeti protesto eden yüzlerce kişi sokaklarda protesto gösterileri düzenledi.

32 yaşındaki Filistinli Iyad Halaq, Cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te, özel eğitim gördüğü okula giderken öldürüldü.

İsrail polisi silah taşıdığından şüphelendikleri Halaq'ı 'Dur' ihtarına uymaması üzerine vurdu. Halaq'ın daha sonra silahsız olduğu anlaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinli Halaq'ın vurulmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Bakan Gantz, Pazar günü düzenlenen Kabine toplantısında "Iyad Halaq'ın vurulduğu olaydan dolayı üzgünüz ve tabii ailenin acısını paylaşıyoruz. Bu olayın hızla soruşturulacağından ve derhal sonuçların çıkarılacağından eminim" dedi.

Gantz, İsrail güvenlik güçlerinin 'ölüm olayları yaşanmaması için gerekli çabayı göstereceklerini' ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi planlarını uygulamakta ısrar etmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.

Filistin Yönetimi artık İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacaklarını söyledi.

Iyad Halaq her gün Kudüs'ün Vadi el Coz bölgesindeki evinden, Eski Şehir'de otizmli çocukların eğitildiği Elvin el Kuds merkezine yürüyordu.

'İletişim kuramıyordu'

Halaq'ın kuzeni Dr. Hatem Awiwi, yeğeninin otizm sebebiyle insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.

Haaretz gazetesine konuşan Dr. Awiwi, "Polis memuru nedir bilmezdir. Bir yabancı gördü ve kaçtı, sonra onu vurdular" dedi.

İsrail polisi ise yazılı açıklamasında Eski Şehir'de devriye gezen ekiplerin 'elinde silaha benzer şüpheli bir alet bulunan, şüpheli bir kişi' tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada "Durması için çağrı yaptılar ve sonra yaya olarak arkasından gidip takip ettiler. Takip sırasında polis memurları şüpheliye ateş açıp etkisiz hale getirdiler. Olay yerinde yapılan aramada silah bulunamadı" denildi.

Pazar günü yapılan otopside Halaw'ın göğsünden iki kere vurulduğu tespit edildi.

Halaw ailesinin avukatı Jad Qadmani, "Bulgular polisin suç işlediği şüphelerini kuvvetlendiriyor. Soruşturmadan sorumlu yetkililerin bu meseleyi takip etmeleri ve polisleri hakim karşısına çıkarmalarını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FLÖ) Genel Sekreteri Saab Erekat, "Dünya İsrail'i yasaların üstünde tutmaya devam ettiği sürece bu da cezasız kalacaktır" dedi.

Erekat, Halaq'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesiyle, ABD'de George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesi arasında paralellik kurdu.

Filistinliler ve İsrailliler, Halaq'ın öldürülmesini Kudüs'te, Tel Aviv'de, Yafa'da düzenledikleri gösterlerle protesto etti. Göstericiler ellerinde "Iyad için Adalet", "Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir" pankartları taşıdı.