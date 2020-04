Gigi Hadid kimdir, kaç yaşında? Gigi Hadid nereli? Gigi Hadid hamile mi?

Zayn Malik ile birlikte olan Gigi Hadid, 2014 yılında ilk kez New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı. 2015 yılında Pirelli takvimine seçilen Hadid, Calvin Harris'in ''How Deep Is Your Love'' klibinde yer aldı. Birçok dergide boy gösteren Gigi Hadid sevgilisi, hayatı haberimizde.

GİGİ HADİD KİMDİR?

Tam adı Jelena Noura "Gigi" Hadid olan model, 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır. Bella veAnwar adında iki kardeşi vardır. Annesi ve babası 2000 yılında ayrıldı ve annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen David Foster'la evlendi.

Gigi, 2013 yılında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve usta bir at binicisidir. Lisenin ardından New York'a taşındı, modelliğe yoğunlaştı. 2013'te The New School'da okudu.

VİCTORİA'S SECRET FASHİON SHOW PODYUMUNA ÇIKTI

Henüz iki yaşındyaken Gigi Hadid, Guess şirketinin "Baby Guess" reklamında yer aldı. Bir süre ara verdikten sonra 2011 yılında yeniden modelliği sürdürdü. 2012 yılından Guess markasının yüzü seçildi. Şubat 2014'te New York Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı. Temmuz 2014'te Tom Ford markasının çekimlerinde olan Hadid, 2015 yılında Pirelli takviminde çekildi. Ocak 2015 yılında, Maybelline markasının elçisi oldu. VMAN, Elle, Grazia, Cleo, Vogue, Sports, Illustrated, Paper magazine ve Schön! Magazine gibi dergilerde yer aldı. Ocak 2015'te Maybelline'in marka yüzü oldu. Mayıs 2015'te Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier and Max Mara defilelerinde boy gösteren Hadid, aynı yılın Ağustos ayında yayınlanan Calvin Harris'in ''How Deep Is Your Love'' klibinde oynadı. Kasım 2015'te yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Victoria's Secret Fashion Show podyumunda ilk kez yürüdü.

2015 yılında Los Angeles Yıllık Moda Ödülleri'nde Yılın Modeli ödülünü kazanan Hadid, 2012 Real Housewives of Beverly Hills, 2015 Those Wrecked by Success dizilerinde yer aldı. Çeşitli video kliplerde de bulundu.

GİGİ HADİD 20 HAFTALIK HAMİLE

Ünlü model Hadid, Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile bir süre birlikte olsa da Mayıs 2014'te ayrıldı. Kasım 2014'te tekrar başladılar ve Mayıs 2015'te üçüncü kez ayrıldılar. Haziran 2015'te Joe Jonas ile ilişkiye başlayan Hadid, Kasım 2015'te Joe Jonas ile olan ilişkisini bitirdi. Yine aynı ay One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile birlikteliğe başladı ve 29 Nisan 2020 tarihinde de 20 haftalık hamile olduğu açıklandı.