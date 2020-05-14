BIST100 yüzde 0.30 düşüşle başladı, dolar 6.96 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.30 düşüşle 99 bin 858 puanda başladı. İlk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.48 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 artıdaydı.

Türkiye'nin cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 120 milyon dolardan, bu yıl 4 milyar 923 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, "Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler fazlası, 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

Buna göre, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi" etkili oldu.Bu dönemde resmi rezervler 16 milyar 589 milyon dolar azaldı.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah 595/615 düzeyinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem yüzde 13.12 düzeyindeydi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9637 lira ve en yüksek 6.9832 lirayı gördükten sonra, 6.96 – 6.97 lira aralığında,euro en düşük 7.5239 lira ve en yüksek 7.5599 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4955 lira ve en yüksek 8.5481 lirayı gördükten sonra 8.49 – 8.50 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Dünya bir yana BİST bir yana…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ikinci dalga satışlarıyla kritik yerlere geriledi. Hafta başından beri yüzde 4'ten fazla gerileyen S&P 2850 desteğini kırarak 2800 ana desteğine doğru çekiliyor."Avrupa, Asya ve Latin Amerika borsalarında ABD'nin öncülüğünde sert düşüşler görüyoruz."Türkiye varlıkları arka arkaya iki gündür dünyayı yenmeye devam ediyor. Türkiye'nin G20 ülkeleriyle (Çin, Japonya) swap anlaşması yapmak üzere olduğu söylentileri Borsa İstanbul'u psikolojik olarak önemli 100,000 seviyesinin üzerine taşıdı. Türk lirası dünyadan pozitif ayrışıyor."ABD borsalarında ve Asya borsalarındaki sert kayıplara rağmen Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. "Doların küresel olarak güçlenmesine rağmen değerini koruyan Türk lirası Borsa İstanbul'daki kayıpların sınırlı olmasını sağlayabilir. "Beklentilerden güçlü kar açıklayan ve açık döviz pozisyonunu azaltan Türk Telekom hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz."Ancak riskleri de vurgulamamız lazım. Yeniden 100 seviyesinin üzerine çıkan DXY endeksi ve 1,715'e yükselen altın gelişmekte olan piyasalar için olumsuz bir tablo çiziyor. "ABD vadelilerinde satışlar devam eder ve S&P 500 2.800 desteğini kırarsa Borsa İstanbul'daki satışlar da sertleşebilir.

"Olası geri çekilmelerde Borsa İstanbul için ana destek olarak 98,500 seviyesi öne çıkıyor."