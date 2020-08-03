Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı: 14 gün dikkatli olmalılar
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bayram tatili dönüşü yurttaşlarımız 14 gün süreyle dikkatli olmalılar; kendilerini ve yakınlarını izlemeliler.
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bayram tatili dönüşü yurttaşlarımız 14 gün süreyle dikkatli olmalılar; kendilerini ve yakınlarını izlemeliler. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük, kas ve vücut ağrıları, bulantı, ishal, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetleri ortaya çıkarsa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Kurban Bayramı'nda tatile gidenlere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, bayram tatili dönüşü vatandaşlardan 14 gün süreyle dikkatli olmalarını, kendilerini ve yakınlarını izlemelerini istedi. Özlü, "Bu süreçte çok sayıda kişiyle temas ettiler. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük, kas ve vücut ağrıları, bulantı, ishal, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetleri (semptom) ortaya çıkarsa gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.