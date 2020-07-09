Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir." dedi.

Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kluge'yi Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, "Kendisi daha önceki görüşmelerimizde, salgının başlattığı yeni dönemdeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceğinin sözünü vermişti. Verdiği sözü gerçekleştirmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinde DSÖ'nün tüm dünyanın gözünün ve kulağının üzerinde olduğu bir kuruluş olarak ön plana çıktığını belirten Koca, küresel sağlığın en önemli kurumunu en üst düzeyde temsil eden birisini Türkiye'de misafir etmenin küresel anlamda Türkiye'ye olan güvenin de bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Koca, Kluge ile gün boyu yaptıkları görüşmelerde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere bölgeyi ve tüm dünyayı ilgilendiren birçok sağlık konusunu enine boyuna ele alma fırsatı yakaladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinin her aşamasında da zaten kendisi ile rutin olarak görüşüp bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyorduk. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi Türkiye'nin pandemi yönetimindeki politikaları, Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir. Bugün bu kapsamda Bilim Kurulumuzun üyeleri ile Sayın Bölge Direktörünü bir araya getirerek görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımında bulunma fırsatını da yakalamış olduk. Bundan sonraki normalleşme süreci ve sonrasında yapılacak planlamalarda yine yakın iş birliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz."

"DSÖ'nün İstanbul ofisi ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecek"

Kovid-19 sürecindeki her bilgi ve tecrübenin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi gerektiği inancını taşıdıklarını vurgulayan Koca, "Bu anlayışın tezahürü olarak şahsımın ve Sayın Bölge Direktörünün editörlüğünde Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarılarını anlatan ortak bir yayını da kaleme aldık. Kendisine bu çalışmadaki katkıları için de teşekkür ederim." diye konuştu.

Koca, DSÖ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda Kluge ile tam bir mutabakat içerisinde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sağlık alanında son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiği başarılar ve DSÖ teknik kapasitesi temelinde şekillenen birçok uluslararası ortak çalışmayı önümüzdeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olarak İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Ofisin en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planlıyoruz.

Bu Ofis, DSÖ Avrupa Bölgesinde Kovid-19 başta olmak üzere sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecektir. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis, yapacağı çalışmalarla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Tüm dünyanın Kovid-19 pandemisi ile mücadele etmeye çalıştığı bu dönemde insani krizlere müdahale, acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu ofisin İstanbul'da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir."

"Türkiye sağlık statüsünün geliştirilmesinde tam merkezde yer alacaktır"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koca, bir gazetecinin, "DSÖ ile iş birliğini yeterli görüyor musunuz? Salgın yönetimi konusunda ayrıştığınız konular var mı?" sorusu üzerine, Türkiye'nin DSÖ ile sadece pandemi döneminde değil sağlığın tüm alanlarında her zaman iş birliği içerisinde olduğunu, pandemi sürecinde her ay rutin telekonferansla bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

DSÖ ile anlayış birliği ve hedefler açısından görüş farklılıklarının olmamasının beklenemeyeceğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci hızlı gelişen bir süreç. Bu süreçte uygulamaların farklı olması dünyada doğal. Önemli olan bu uygulamaların bilim süzgecinden geçiyor olmasıdır. Bilim süzgecinden geçen bu farklılıklar bizi orta noktada buluşturacaktır. Burada asıl hedef, insan sağlığı. Temelde Kovid ile mücadele ve Kovid pandemisini ana hedef olarak yenmek olacaktır. DSÖ'nün yeni dönemde özellikle acil durumlarda daha proaktif bir yapıya dönmesini bekliyoruz. DSÖ'nün bu yeni dönemde doğrularıyla, yanlışlarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare dönemine geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye dünyada, özelde Avrupa'da sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin sağında veya solunda değil yeni dönemde tam merkezinde yer alacaktır."

Sağlık Bakanı Koca, Kluge ile İstanbul'da hayata geçirilecek "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi" sözleşmesini imzaladı.

İmza töreninde, editörlüğü kendisinin ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörünün yaptığı, Türkiye'nin pandemi sürecinde yaptıklarının detaylarıyla anlatıldığı kitabı Hans Kluge'ye takdim eden Koca, kitabın Dünya Sağlık Örgütünün web sitesinde de önümüzdeki günlerde yayımlanacağını, Türkiye'nin pandemideki yaklaşımını özetleyen önemli bir çalışmanın yapıldığını anlattı.