Zorlu Enerji Grubu'na "Düşük Karbon Kahramanı" Ödülü

Zorlu Enerji Grubu, "Enerjimiz Çocuklar İçin" projesiyle "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğine dikkati çekmek için verilen "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü töreni, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneğince (SÜT-D) bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi'nde yapıldı.



Zorlu Enerji Grubu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ilkokul öğrencilerine yönelik yürüttüğü "Enerjimiz Çocuklar İçin" kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile ödüle layık görüldü. Zorlu Enerji Grubu, geçen yıllarda da karbon yönetimi, sürdürülebilirlik ve temiz enerji sistemlerine geçiş çalışmalarıyla "Düşük Karbon Kahramanı" ödülünü almıştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Grubu Ticaret Direktörü İnanç Salman, SÜT-D tarafından 3 yıldır ödüle layık görüldükleri için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Zorlu Enerji olarak, karbon salınımını azaltan ve yenilenebilir enerjinin artmasını sağlayan tüm çalışmalarda yer alıyoruz. Türkiye'deki portföyümüzde yüzde 73 olan yenilenebilir enerji oranını yukarı taşımak için çalışıyoruz. Enerjimiz Çocuklar İçin projesi, çocukların enerji, enerji kaynakları, enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında bilinç kazanmasını hedefliyor." ifadelerini kullandı.