Zmo Genel Başkanı Güngör: Hayvan Varlığı Hızla Azalıyor

ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, son 35 yılda Türkiye'nin hayvan varlığının çok ciddi oranda azaldığını söyledi.



Ülke hayvancılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ZMO Başkanı Özden Güngör, "Kırmızı ette arz sıkıntısı, ithalat ile yeni bir boyuta taşındı. Ülkemiz sığır ithalatında rekor kırdı. Yaklaşık 4.5 milyar dolarlık canlı hayvan ve karkas et ithalatı yapılmasına rağmen et fiyatları düşmedi" dedi. Son 10 yılda yem maliyetlerinin arttığını, bu durumun hayvancılığa olumsuz etki yaptığını aktaran Özden Güngör, şunları kaydetti:



"Son 10-12 yılda etlik piliç yemi fiyatları yüzde 310, yumurta tavuğu yem fiyatları yüzde 320, süt yemi fiyatları yüzde 372 ve besi yemi fiyatları yüzde 385 oranında arttı. Son 35 yılda hayvan varlığımızda ciddi azalma meydana geldi. 16 milyon olan sığır varlığı bugün 14 milyona, 1 milyonu aşan manda sayısı ise 80 bine düştü. 49 milyon olan koyun varlığımız 19 milyona, 19 milyon olan keçi varlığımız da bugün 7 milyona düştü. Meralarda amaç dışı kullanımlar, tahribatlar ve azalmalar, mera hayvancılığına dayalı üretimi olumsuz yönde etkiledi."



- Adana