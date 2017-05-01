Zihinsel Engelliler İçin Fidan Yetiştirme Kursu

Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneğinin hazırladığı "Biz bunu yaparız" isimli projesiyle başlattığı zihinsel engelliler için fidan yetiştiriciliği kursu 20 Haziran'a kadar sürecek.



Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Tülin Topuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 zihinsel engelli öğrencinin katılımıyla düzenlenen fidan yetiştiriciliği kursunun Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulunda yapıldığını belirtti.



Topuzoğlu, 4 Ocak'ta İŞKUR'un finansmanıyla başlatılan kurs için, "Zihinsel engellilerin istihdamı ise mümkün olmuyor. Bu açıdan bir örnek yok. Engelli kontenjanlarından yararlanan kişiler zihinsel engelliler olmuyor maalesef. Adil hakka sahip değiller." dedi.



Daha önce de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile dış mekan bitki yetiştiriciliği kursunu düzenlediklerini hatırlatan Topuzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öğrencilerimiz burada diğer öğrenciler gibi gerçek bir eğitim gördüler. Her gün değişen öğretmenler, giydikleri kıyafetler, okuldaki diğer öğrenciler ile bir arada olmaları olumlu sosyal iletişim yönünde etkili oldu. Burada kabul gördüler, özgüvenleri arttı ve çok ciddi bir üretim yapıldı. Biz bu öğrencilerimizin kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından istihdam edilmelerini istiyoruz. Bu çocuklarımızın sigortaları ödensin ve ailelerinin gelecek kaygısı bir nebze olsun yok edilsin."



Kursiyerlerden İsmail Topçu da kursun çok güzel olduğunu belirterek, "Her şeyi diktim. Gül diktim. Daha önce böyle bir şey hiç yapmamıştım. Tohum diktim, bitki yetiştiriyoruz. Şimdi mezem fidanlarını saksılara geçiriyorum." dedi.



Diğer bir kursiyer Abdullah Akgün de çiçekleri çok sevdiğini, evdeki çiçeklerin sulamasını ve bakımını artık kendisinin yaptığını söyledi.