YSK, Referandumu Neden İptal Etmediğini Açıkladı: Tam Kanunsuzluk Oluşmadı

Yüksek Seçim Kurulu, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu geçtiğimiz hafta reddetmişti. Kurul, bu kararının gerekçesini bugün açıkladı. Ret gerekçesi olarak "Tam kanunsuzluk koşullarının oluşmadığı" vurgulandı.

BAŞVURU "TAM KANUNSUZLUK" ÜZERİNE YAPILMIŞTI

YSK, 19 Nidan'da yaptığı açıklamada ret kararını şöyle açıklamıştı:

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kuruluna sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün (19 Nisan 2017) saat 10.30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde, her üç talebinde ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin red, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir.