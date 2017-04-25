Yrd. Doç. Dr. Demiryol 'Trump Sonrası İklim Değişikliği Politikalarında Gerileme Yaşandı'

Yrd. Doç. Dr. Demiryol "Trump sonrası iklim değişikliği politikalarında gerileme yaşandı"



İSTANBUL - İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu İklim Değişikliği ve Enerji Paneli ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İKBU Enerji ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol, ABD'de Trump'ın başkanlığa gelmesinden sonra iklim değişikliği politikalarında bir gerileme yaşandığına dikkat çekti.

İKBU EÇAM tarafından dünyamızın ve geleceğimizin en hassas meselesi olan iklim değişikliği ve enerji konuları düzenlenen panel ile birlikte konunun uzmanları tarafından masaya yatırıldı. İKBU Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele konuşmacı olarak önemli akademik isimler katılırken aynı zamanda İKBU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, EÇAM Müdürü Doç. Dr. Sevil Acar da katılımcılar arasında yer aldı.

Panelde konuşmacı olarak yer alan ve özellikle iklim değişikliğinin tüm dünyanın ortak sorunu olduğuna değinerek ortak iş birlikleri yapılması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol bu konuda ABD'de Başkanlığa Donald Trump'ın gelmesi ile birlikte gerileme yaşandığını söyledi.

Tolga Demiryol aynı zamanda, "İklim değişikliği konusunda çözüme ulaşmak için çok katmanlı bir politika izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem çevre hem de iklim politikalarında bireysel, toplumsal ve uluslararası anlamda farklı aktörlerin geniş bir iş birliği içerisinde olması gerekiyor. İklim değişikliği uluslararası siyaset açısından da önemli bir konu. Özellikle gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliği ile ilgili taahhütlerini yerine getirme konusunda çok gönüllü davranmıyorlar. Bunun karşısında ABD gibi büyük endüstriyel güçlerin de aslında izlemeleri gereken liderlik politikalarını izlemediğini görüyoruz. Özellikle ABD'de Trump'ın başkanlığa gelmesinden sonra iklim değişikliği politikalarında bir geri gitme söz konusu. Bütün bunlar bizi endişelendiren politikalar." dedi.

"İklim değişikliğinde Türkiye'nin kat etmesi gereken çok yol var"

Bununla birlikte sorunların daha da büyümemesi için EÇAM olarak her yıl geniş katılımlı paneller düzenlediklerini ve çözüm odaklı olarak ilerlemeye çalıştıklarını dile getiren Tolga Demiryol, "Türkiye'de son dönemde iklim değişikliği konusunda önemli adımlar atılıyor. Fakat bu konuda yeterli olduğumuzu söyleyemeyiz. İklim değişikliği konusunda küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak gibi küresel bir amaç söz konusu. Türkiye'nin karbon emisyonu artıyor. Bu artış hızını sınırlama konusunda taahhütleri var. Bu taahhütler doğrultusunda yeni politikalar oluşturuluyor ancak hala daha önümüzde kat edilmesi gereken çok fazla yolumuzun olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Dışa bağımlılığı azaltacak politikalar geliştiriliyor"

Enerji konusunda da dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için son zamanlarda bu bağımlılığı azaltmak adına yeni politikaların izlendiğine değinen Demiryol, "Türkiye özellikle doğalgazda dışa bağımlılığı çok yüksek olan bir ülke. Son zamanlarda bu dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla farklı kulvarlarda politikalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi, kaynaklarımızı çeşitlendirmek. Bu, yenilenebilir enerjiyi de kapsıyor. Yenilenebilir enerjide özellikle güneş ve rüzgar alanında çok ciddi potansiyelimiz söz konusu. Burada ciddi yatırımlar var. Güneş enerjisi konusunda yakın zamanda bir ihale açıldı. Benzer bir gelişme rüzgar enerjisinde de olacak. Fakat hala potansiyelimize oranla iyi bir noktada olduğumuz söylenemez. Önümüzde alınması gereken çok daha fazla mesafe var. Önümüzdeki 15 yıllık dönem içerisinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2-3 katına çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Son olarak da önlemlerin alınmaması durumunda ciddi problemlerin ortaya çıkacağını söyleyen Demiryol, "Doğal felaketlerden tutun, büyük sıcaklık değişiklikleri, tarımsal alanların yok olması ve buna bağlı olarak büyük nüfus kitlelerinin yer değiştirmesinden dolayı çok ciddi ekonomik ve toplumsal sonuçlar ortaya çıkacak. Bu yüzden daha fazla geç kalmadan geleceğimiz için tüm dünyanın içinde bulunduğu bir işbirliği içine girmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.