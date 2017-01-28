Yıldırım: Lig TV Eğer Gökmen Özdemir'i Alırsa Dekoderimi İptal Edeceğim

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, LİG TV'nin yeni haber müdürü için bomba bir iddiada bulundu.

"LİG TV O ŞAHSI ALIRSA DEKODERİMİ İPTAL EDİYORUM"

Trabzonla aradaki husumetin sebebi olarak Gökmen Özdemir'i gösteren Yıldırım, "Lig TV bir şahsı(Gökmen Özdemir) alıyor, haber müdürü yapmak istiyorlar! 3 Temmuz'da Trabzon ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Lig TV 'biz bu adamı almıyoruz' demezse Lig TV dekoderimi iptal ediyorum. Pazartesi de gerekli açıklamayı yapacağım." dedi.