Yıldırım: Lig TV Eğer Gökmen Özdemir'i Alırsa Dekoderimi İptal Edeceğim

Aziz Yıldırım, "Lig TV, Gökmen Özdemir'i haber müdürü yapmak istiyor. Trabzon'la aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer haber müdürü yaparlarsa dekoderimi iptal edeceğim." dedi.

Yıldırım: Lig TV Eğer Gökmen Özdemir'i Alırsa Dekoderimi İptal Edeceğim

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, LİG TV'nin yeni haber müdürü için bomba bir iddiada bulundu.

"LİG TV O ŞAHSI ALIRSA DEKODERİMİ İPTAL EDİYORUM"

Trabzonla aradaki husumetin sebebi olarak Gökmen Özdemir'i gösteren Yıldırım, "Lig TV bir şahsı(Gökmen Özdemir) alıyor, haber müdürü yapmak istiyorlar! 3 Temmuz'da Trabzon ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Lig TV 'biz bu adamı almıyoruz' demezse Lig TV dekoderimi iptal ediyorum. Pazartesi de gerekli açıklamayı yapacağım." dedi.

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