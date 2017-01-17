Yakalanan Reina Saldırganının Kaldığı Evde 197 Bin Dolar Ele Geçirildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün yakalanan Reina saldırganıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Şahin'in açıklamalarında en dikkat çeken nokta, Masharipov'un yakalandığı evde 2 insansız hava aracı, 2 tabanca ve 197 bin ABD dolarının ele geçirildiğini aktarması oldu.

197 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Vali Şahin şunları söyledi: Adı Abdülkadir Masharipov. Özbekistan doğumlu. 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış. 4 dil bilen iyi eğitim almış bir terörist. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Terörist suçunu kabul etmiş, parmak izleri uyuşmuştur. Teröristte 197 bin dolar ele geçirilmiştir. Teröristle birlikte bir Iraklı terörist şahıs, 3 kadın ele geçirilmiş durumda. Örgüt bağlantısı olma ihtimali çok güçlü çünkü teröristler aynı evde bulunuyorlardı. Bunu dikkate alacaklar. Ocak ayında Doğu sınırlarımızdan illegal geçiş yapıldığı biliniyor.