Beşiktaş, Ryan Babel'le Anlaştığını Duyurdu

Beşiktaş Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in transferi için 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Babel ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Oyuncunun alacağı ücretin de yer aldığı açıklama şöyle:

YILLIK 2.1 MİLYON EURO

"Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Euro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Euro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Euro garanti ücret,

Oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Euro"