Beşiktaş, Ryan Babel'le Anlaştığını Duyurdu

Beşiktaş, Deportivo'da forma giyen Ryan Babel'le anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Ryan Babel'le Anlaştığını Duyurdu

Beşiktaş Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in transferi için 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Babel ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Oyuncunun alacağı ücretin de yer aldığı açıklama şöyle:

YILLIK 2.1 MİLYON EURO

"Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Euro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Euro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Euro garanti ücret,

Oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Euro"

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