Usta Yazar ve Çizerler Kadıköy'e Geliyor

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilen etkinliğe Kadıköy Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Roman Okurları Platformu (ÇROP) - Accademia Albertina Delle Belle Arti Katılımı ile Ünlü Yazar ve Çizerler Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde Buluşuyor.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilen Kadıköy Kent Konseyi ve Kadıköy Belediyesi desteği ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte dünyadan ve Türkiye'den usta yazar ve çizerler söyleşi, atölyelerle çizgi dünyası meraklıları ile bir araya gelecek.

