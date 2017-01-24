Üreticilere Tarım Sigortası Çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin tarım sigortası yaptırarak fındığı koruma altına alması gerektiğini söyledi.



Konuya ilişkin açıklama yapan ve tarım sigortasının önemine değinen Arslan Soydan, fındık üreticilerinin doğal afetlere karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini belirtti.



"Tarım sigortası ihmal edilmemeli"



Fındık üretiminin yapıldığı illerde son birkaç yıldır üreticilerin doğal felaketlerden büyük zarar gördüğünü belirten Soydan, "Son yıllarda fındık üretimi yapan illerde ciddi doğal afetler yaşıyoruz. Bu doğal afetler karşısında devletin aldığı bir takım kararlar var. Sigorta yaptırmayanlar zararlarının karşılığını alamıyor. Bu kapsamda TARSİM önemli bir konuma geldi. Bu sebeple üreticilerimizin olası doğal afetler karşısında oluşabilecek zararlarının en azından bir kısmını telafi edebilmeleri için tarım sigortası yaptırmasını öneriyoruz. Bölgemizde özellikle kış aylarına ciddi zirai don olayları ve heyelanlar yaşanıyor. Üreticilerimizin bu konuda önceki yıllardaki yaşanan tecrübelere bakarak tarım sigortası yaptırmayı ihmal etmemeleri gerekiyor" dedi.



"Sigorta yaptıranlar borçlarını erteleyebiliyor"



1 Ocak'ta başlayan ve 5 Mart'ta sona erecek olan sigorta süresi kapsamında üreticilerin mağdur olmamaları için bir an önce kooperatiflere giderek sigorta yaptırmalarını öneren Soydan, "Üreticilerimiz sezon içerisinde zirai krediler kullanıyor. Bir doğal afet yaşanması durumunda ise ancak tarım sigortası yaptıranlar kredi borçlarını erteleme fırsatı bulabiliyor. Bu açıdan da tartım sigortası büyük önem kazanıyor. 1 Ocak'ta başlayan sigorta yaptırma süresi 5 Mart'ta sona eriyor. Üreticilerimizin bu zamanı iyi değerlendirip sigorta konusunda hassas olması ve olası doğal afetlere karşı zararı en aza indirgemesi gerekiyor" diye konuştu. - ORDU