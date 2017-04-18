Yunusemre ilçesinde zeytin üretimini arttırmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından, üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı.



Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçladıklarını, fidan dağıtımının yanı sıra üreticilere ürünün nasıl yetiştirileceği ile organik tarım konusunda eğitimlerin de verildiğini söyledi.



"Üreticilerimizin bilinçlendirilmesi için adeta seferberlik ilan ettik." diyen Çerçi, şunları kaydetti:



"Özellikle Yuntdağı bölgesinde ürün çeşitliliğini arttırmak istiyoruz. Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz üreticilerimize yerinde fidan dağıtımı yaptı. Personelimiz tarafından 10 bin zeytin fidanını üreticilere yerinde ulaştırdık. Üreticimizi ekonomik olarak da kalkındırmak amacıyla desteklerimiz hız kesmeden sürecek." dedi.