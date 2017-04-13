Ürdün Suriye'nin Güneyinde Askeri Harekata Hazırlanıyor

İngiltere merkezli Arapça yayın yapan El Arabi El Cedid gazetesinin haberine göre, Ürdün Suriye'nin güneyinde bulunan DEAŞ unsurlarına karşı harekât başlatmaya hazırlanıyor.

NEDENİ TERÖRİSTLERİN ÜLKE SINIRINA KAÇMASI KORKUSU

Harekâtın nedeni, Ürdün'ün Rakka'ya yönelik operasyonun başlaması durumunda DEAŞ unsurlarının ülkenin güneyine yani kendi sınır bölgesine kaçmasından endişelenmesi. Amaç, hâlihazırda o bölgede bulunan DEAŞ bağlantılı grupları geriye püskürterek sınırında DEAŞ'dan temiz bir bölgeyi oluşturmak.

HAREKAT ÖSO'NUN YARDIMIYLA OLACAK

El Arabi El Cedid'in Ürdün ve ÖSO kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Amman, Suriye'nin güneyinde bulunan ve çoğunlukla kendisi tarafından eğitilen Özgür Suriye Ordusu bileşenlerini DEAŞ'ın Rakka'dan olası bir güç kaydırma hamlesine karşı hazır tutmak istiyor. Amman, bu grupların yardımıyla sınır bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ ile bağlantılı Halid Bin Velid Ordusu grubunu bölgeden çıkarmak istiyor.

ÖSO KOMUTANLARI ÜRDÜN'E ÇAĞRILDI

Habere göre, son iki günde 'Güney Cephe' adıyla bilinen Suriye'nin güneyindeki ÖSO bileşenlerinin bazı komutanları Ürdün'e çağırıldı. Bu ülkedeki ABD'nin denetiminde bulunan MOK operasyon odasıyla bir dizi toplantılar gerçekleştirdi. Komutanlarla operasyonun ne zaman ve ne şekilde yapılacağı bilgisi paylaşılmasa da sahanın son durumu değerlendirildi ve böyle bir operasyon için bu gruplara gereken silah ve teçhizat tespit çalışmaları yapıldı.

İNGİLTERE VE ABD İLE BU HAREKAT GÖRÜŞÜLDÜ

İddiaya göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen hafta Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaret ve daha öncesi Ürdün Kralı İkinci Abdullah'ın ABD'ye ziyareti de bu bağlamda yapıldı. Zira, habere göre, bu iki ülke karadan yürüyecek ÖSO bileşenlerine havadan destek verecek.

DEAŞ, Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tenef sınır kapısının denetimini yaklaşık bir yıl boyunca kontrol etmişti. ÖSO Mart 2016'da bu stratejik bölgeyi tekrar ele geçirmişti.

DEAŞ ÜRDÜN'E BİR ÇOK SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ürdün sınırında gelişi güzel bir şekilde kurulan Rukban Sığınmacı Kampı da Amman için bir endişe kaynağı oluşturuyor. DEAŞ, bu kamp bölgesinde Ürdün güvenlik güçlerine karşı birden çok saldırı düzenlemişti. Amman yönetimi, DEAŞ'dan temiz bir bölge oluşturulduğu takdirde, buradaki sığınmacıların oluşturulacak güvenli bölgeye yerleşip kendilerine yeni bir hayat kurabileceğini düşünüyor.

Sadece El Arabi El Cedid değil Londra merkezli Al Hayat Gazetesi de 9 Nisan'da aynı yönde bir haber yapmış, Ürdün'ün İngiltere ve ABD ile beraber Suriye'nin güneyinde operasyon hazırlığı içinde olduğunu yazmıştı.