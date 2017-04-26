Üniversite Servisinde Patlama: 5 Yaralı
Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi. Patlamada 4 öğrenci ve servis şoförü yaralandı. Polis el yapımı patlayıcı ihtimalini değerlendiriyor.
İstanbul Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi.
EL YAPIMI PATLAYICI İHTİMALİ
Polis, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcı ihtimalini değerlendiriyor. Olayda minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
MİNÜBÜSTE BÜYÜK ÇAPTA HASAR VAR
Patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler.
İşte olay yerinden ilk kareler: