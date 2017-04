Usta sanatçı Ümit Besen, Pamela ile birlikte 22 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde...



Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hakimiyeti ile de kendinden söz ettiren, davul ve elektro gitar çalarak rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen, bu defa "Başka" tarzda bir konser ile müzikseverlerin karşısına çıktı.



DMC etiketiyle 17 Haziran' da iTunes' da, 23 Haziran tarihinde müzik marketlerde yer alan merakla beklenen yeni albümü "Başka" nın repertuvarında Teoman, Mirkelam, Emre Aydın, Manga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band' den beğeniyle dinlenen rock şarkılarına yer veren Ümit Besen, bu şarkıları kendine özgü, bambaşka ve ustaca yorumlaması ile dikkat çekiyor.



Albümde ayrıca Ümit Besen'le özdeşleşen Nikah Masası, Okul Yolunda, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi, Islak Mendil gibi eserlerin değerli sanatçıların katkısıyla farklı yorumları da yer alıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ümit Besen & Pamela



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır