Ukraynalı Kaleci Rybka, Karabükspor'da

Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladı.



Kardemir Karabükspor, transfere hız verdi. Kırmızılı-mavili kulübün başkanı Ferudun Tankut, Türkiye'ye davet ettiği 29 yaşındaki Ukraynalı kaleci ile Ankara'da görüştü. Olumlu geçen görüşmenin ardından Kardemir Karabükspor, Rybka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL