Ukraynalı Her 8 Çocuktan Biri Çatışmalardan Etkilendi"

KİEV (AA) – Ukrayna'da her 8 çocuktan birinin ülkenin doğusundaki çatışmalardan etkilendiği bildirildi.





Ukrayna Haber Ajansı'na (Ukrinform) göre, Ukrayna Devlet Başkanlığının çocuk haklarından sorumlu yetkilisi Nikolay Kuleba yaptığı açıklamada, "Bugün ülkede bulunan her 8 çocuktan birisi doğudaki çatışmalardan etkilendi. İşgal altındaki topraklarda 600 bin çocuk yaşıyor. Yaklaşık 250 bin çocuk yerinden edildi. 100 bin çocuk ise hala ateş hattı alanında yaşıyor." ifadelerini kullandı.



Kuleba, ülkede 7,6 milyon çocuk bulunduğunu belirtti.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Ukrayna'daki insan haklarıyla ilgili yayınlanan 16. raporunda, Donbas'ta ayrılıkçıların kontrolü altındaki toplu yaşam yerlerinde ihtiyarların, engellilerin ve yüzlerce çocuğun yaşam standartlarına uygun yaşamadığı kaydedilmişti.



Raporda ayrıca, bölgede çatışmaların başlamasından bu yana 9 bin 758 kişinin öldüğü, 22 bin 779 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilmişti.