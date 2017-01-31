Ukrayna'nın Doğusu Son Haftaların En Kanlı Çatışmalarına Sahne Oldu





Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesi son haftaların en kanlı çatışmalarına sahne oldu.



Sınır hattındaki Avdiivka köyünde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, en az 7 asker yaşamını yitirdi.



Ayrılıkçıların elindeki Makiyivka köyüne düzenlenen saldırılarda ise bir sivil ve iki ayrılıkçı militanın öldüğü bildirildi.



Makiyivka sakinleri yoğun bombardıman altında sığınaklara kaçarak hayatta kaldıklarını belirtti:



"Çatışma sırasında bahçedeydim. Roket saldırılarının sesini duydum. Üçüncü patlama sesiyle birlikte hemen bodrum kata koştum. Oraya sığınmak hayatımı kurtardı."



Taraflar arasında 2015'te varılan Minsk anlaşması, ağır silahların cephe hattından çekilmesini öngörüyordu.



Ukrayna'nın doğusunda 2014'te patlak veren şiddet olaylarında bugüne dek yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi.



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