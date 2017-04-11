Ukrayna Başbakanı: Türkiye'ye Uçuşları Azaltmayı Planlamıyoruz

Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, düzenlediği basın toplantısında, Rosavia'nın Türkiye'deki iç siyasi durum nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşlarının iptal edilebileceği uyarısı yaptığının hatırlatıldı.

"BÖYLE BİR UYGULAMAYI ÖNGÖRMÜYORUZ"

Ukrayna'nın da benzer bir adım atmasının gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Ukrayna'nın "dost ülke" Türkiye'ye yönelik böyle bir uygulamayı öngörmediğini belirtti.

"BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİMİZ VAR"

Kendisinin geçen ay Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette uzay teknolojisine varıncaya kadar pek çok alanda ikili işbirliği konularını görüştüğünü aktaran Groysman, Türkiye ile Ukrayna'nın önünde büyük bir işbirliği potansiyelinin olduğunu kaydetti.