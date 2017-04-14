Üç Yerli Patates Daha Tescillendi

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yürüttüğü ıslah çalışmaları sonucu üç yerli patates çeşidini tescil ettirdi.



Enstitü Müdürü Uğur Pırlak yaptığı açıklamada "Enstitümüzde kaliteli, yüksek verimli ve hastalıklara karşı dayanıklı yerli patates çeşitleri geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında geçen yıllarda enstitümüz tarafından Türkiye'de ilk defa beş adet yerli patates çeşidi tescil ettirildi. Bu yerli çeşitlerin tohumluk çoğaltma çalışmaları ve sertifikasyon süreçleri ise devam etmektedir. Bu yıl da üç adet yerli patates çeşidimizi tescil ettirerek toplam 8 adet yerli çeşidi ülke tarımına kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Patates çeşitlerinin adları ise Muratbey, Leventbey, Çağlı" dedi.



Ülkemizde, başta Hollanda olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, İskoçya, İrlanda ve ABD'de ıslah edilmiş çeşitlerin kullanıldığını söyleyen Uğur Pırlak, Ülkemize ait yeterli sayıda ve üretim programlarına giren tescilli çeşitlerimizin bulunmamasının çok önemli bir problem olduğunu, bu sorunu çözmek için patates ıslah çalışmalarının sürdürüldüğünü ve her yıl en az iki adet yerli patates çeşidinin tescile sunulacağını belirtti.



Ayrıca Patates Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl bölgedeki önder çiftçilere ve önde gelen özel sektör kuruluşlarına daha önce tescil ettirilen yerli patates çeşitlerinin tohumluklarının dağıtımı yapılarak geniş alanlardaki performanslarının görüleceği ve bu aşamadan sonra özel sektöre devri ile ilgili faaliyetlerin yapılacağı bildirildi.



- Niğde