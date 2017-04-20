Tuval Üzerinde Türkmenistan Esintileri

Özbekistanlı sanatçı Anvar Ahmadqulov'un 'Türkmenistan'dan Esintiler' başlıklı sergisi Küçükçekmece'de sanatseverlerle buluştu.



Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Özbekistanlı sanatçı Anvar Ahmadqulov'un 'Türkmenistan'dan Esintiler' başlıklı sergisine ev sahipliği yaptı.



Daha önce Rusya, Özbekistan, Hindistan ve pek çok Avrupa ülkesinde sergi açan ve Küçükçekmece'de 48. sergisini sanatseverlerle buluşturan sanatçı, resmin kendisi için vazgeçilmez olduğunu ve 3 yaşından beri resim yaptığını ifade etti. Ahmadqulov, "Resim benim için hobi değil. Allah vergisi bir yetenek. Sanatı ve sanatçıyı destekleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederim" diye konuştu.



Sergiyi Küçükçekmece Belediyesi Kültür Müdürü Salih Çevik ve Sanat Danışmanı Erkan Doğanay da gezerek, sanatçıyı tebrik etti. Realist üslupta Türk dünyası, naturmont, doğa, peyzaj temalı resimlerin yer aldığı sergi, 35 esere ev sahipliği yapıyor. Tuval üzerine yağlı boya çalışmalar, 7 Mayıs'a dek AKSM'de izlenebilir. - İSTANBUL