Türkmenistan, 5. Aımag Oyunları'na Hazır

Türkmenistan, 17-27 Eylül'de düzenlenecek 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'na (AIMAG) ev sahipliği yapmak için gün sayıyor.



Organizasyonun düzenleneceği Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nin inşasını üstlenen Türkiye'nin en büyük yurt dışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks, oyunlar öncesi birtakım etkinlikler için Türk federasyon yetkilileri, spor adamları ve basın mensuplarını Türkmenistan'da ağırladı.



Etkinlikler kapsamında, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un açılış konuşmasıyla başlayan Uluslararası Türkmenistan Spor Kongresi gerçekleştirildi. Avaza Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, 50'nin üzerinde AIMAG katılımcısı ülkeden delegasyon ve konuk katıldı.



Kongrede Asya Satranç Federasyonu Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan tarafından Gurbanguly Berdimuhamedov'a, satranca sağladığı katkılardan dolayı "Yılın Spor Adamı" ödülü verildi.



Orta Asya'nın en büyük kongre merkezi olma özelliği taşıyan kompleksteki kongrede, "2017 Asya Oyunları-Barış ve Gelişme İçin Uluslararası Spor İş Birliği" konusu üzerine görüş paylaşımında bulunuldu.



Kongrenin ardından Gurbanguly Berdimuhamedov'un katılımıyla Avaza Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı. İngiliz şarkıcı John Newman'ın konser verdiği açılış, havai fişek gösterileriyle son buldu.



Konuklar, daha sonra oyunlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'ni yerinde incelemek için Avaza'dan başkent Aşkabat'a uçtu.



Yolculuk sonrasında Türkiye'den katılım gösteren 17 federasyonun üst düzey yetkilileri, Türkmen mevkidaşları ile birebir görüşme imkanı elde etti.



İki ülke arasında pek çok noktadaki iş birliğinin, spor alanında da geliştirilmesine katkı sağlayan görüşmelerin yanı sıra, Türk yetkililer ve misafirlerin, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'ndeki 45 bin kişilik stat, 15 bin kişilik spor salonu, 5 bin kişilik su sporları merkezi, 4 bin kişilik kapalı tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli 2 otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları ile kültür merkezlerini de yerinde inceleme şansı oldu.



Erol Tabanca, Cem Siyahi ve Abdullah Gözener tarafından 22 yıl önce kurulan ve ağırlıklı olarak Türkmenistan'da faaliyet gösteren Polimeks firmasının en büyük projelerinden Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde ayrıca, 6 bin kişi kapasiteli veledrom, antrenman salonlarının da yer aldığı 5 bin kapasiteli spor salonu, 15 bin kapasiteli büyük arena, tıp ve rehabilitasyon merkezi, basın merkezinin de yer aldığı 800 yataklı otel, iş merkezi, bin kişilik restoran, açık spor sahaları, yapay göl, açık ve kapalı otoparklar, antrenman tesisleri, futbol sahası ve atletizm pistinden oluşan bin kişi kapasiteli çok amaçlı spor tesisi ve açık kafeteryalar yer alıyor.



Aşkabat Olimpiyat Kompleksi, aynı zamanda sporcu konaklama alanlarından, tüm müsabaka ve antrenman tesislerine doğrudan ulaşım sağlayan 5 kilometrelik monoray sistemi sayesinde dünyada kendi toplu ulaşım altyapısına sahip tek spor kompleksi olarak anılıyor. 5 milyar dolarlık bir yatırım ile gerçekleştirilen komplekste, 17-27 Eylül tarihlerinde 62 ülkeden binlerce sporcu 21 branşta madalya mücadelesi verecek.



Tesis incelemelerinin ardından, 15 bin kişilik Aşkabat Olimpiyat Kompleksi-Büyük Arena'da düzenlenen programa, ABD'li Harlem Wizards'ın basketbol gösterisi damga vurdu. Harlem Wizards'ın performansının yanı sıra Türkiye'den gelen ekiplerin spor odaklı gösterilerini sergilediği programda, Türk-Türkmen basketbol takımlarının yer aldığı dostluk maçı da yapıldı.



Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, Eylül 2016'da hizmete giren Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nın tamamlanmasını takiben olimpiyat kompleksinin teslimi için gün saydıklarını belirterek, "Bu iki proje Türkmenistan'ın uluslararası platformlardaki dışa dönük yüzü olacak. Polimeks olarak bu projeleri A'dan Z'ye tasarlamış ve inşasını tamamlamış olmaktan tüm Türk firmaları adına gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.