Türkiye'nin Bütün İllerindeki 'Mahrem İmam' Operasyonu Büyüyor: Listede 7 bin kişi var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ŞU ANA KADAR 1013 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye genelinde 81 ildeki operasyona 8 bin 500 polis katılıyor. Operasyonla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adalet Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde, emniyetimize maalesef sızmış ve emniyetimizi dışarıdan yönetmeye çalışan, adına 'mahrem imamlar' dediğimiz ve neredeyse alternatif bir emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan, devletin kendi kurallarını hiçe sayan ve bu konuda kendi gündemini, kendi taleplerini ve kendi iddialarını dile getirmeye çalışan bir yapıyı hem açığa çıkartmanın hem deşifre etmenin hem de çökertmenin çalışmasının en önemli adımı bu sabah Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 81 ilde yapıla bir operasyonla gerçekleştirilmiştir. Hala devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde, bin 9 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır" dedi.

Son gelen bilgiye göre, şu ana kadar 1013 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Bu operasyonun kodları ise 15 Nisan'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği sözlerde gizli. Binali Yıldırım, FETÖ ile ilgili çok önemli tespitler yapıldığının üstünü çizmiş, ilerleyen günler de bunun operasyona dönüşeceğinin sinyallerini vermişti.

HEDEF GÖZALTI SAYISI 7 BİN

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, bu operasyonun perde arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın edindiği bilgiler var. MİT'in edindiği bu bilgilerin ardından çok kısıtlı sayıda kişi ile sınırlandırılan operasyon süreci için sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

MİT ve Emniyet ortak düzenledikleri operasyonda FETÖ'nün Türkiye çapındaki tüm mahrem imamlarının listesine ulaştı. Listede 7 bin isim yer aldı. Bugüne kadar hem emniyet hem de diğer devlet kurumları içerisinde kendilerini gizlemeyi başaran "mahrem imamların" ismine ulaşıldı. Operasyonların ara vermeden süreceği ve hedefteki gözaltına alınacak isim sayısının 7 bini bulacağı bildirildi.

SAVCILIK: 4 BİN 672 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, GÖZALTI KARARI OLAN ŞÜPHELİLERDEN 1448'İ FETÖ'DEN TUTUKLU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 448'inin daha önceden FETÖ'den tutuklu olduğunu bildirdi. Tutuklular haricinde kalan 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, şuana kadar bin 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

GÖZALTI SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İSTANBUL

Gözaltı sayısının en yüksek olduğu il ise İstanbul. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatı ile başlatılan operasyonlarda 580 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.