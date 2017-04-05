Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 Yenerek Yarı Finale Çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 3-0 yendiği maçın rövanşında Kayserispor'u yine aynı skorla mağlup ederek yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk etti. Fenerbahçe, 90 dakika sonunda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.
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Fenerbahçe'ye Kadıköy'de galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Aatıf, 35. dakikada Josef de Souza ve 83. dakikada Volkan Şen kaydetti.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar Belediyespor'u eleyen Medipol Başakşehir ile eşleşti.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı final maçları 25-26-27 Nisan ve 16-17-18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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