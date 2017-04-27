Türkçe Sevgisi Çocuk Şenliğinde birleşti

Bu sene altıncısı düzenlenen Çocuk Şenliği Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği ile Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığı himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda Bosna-Hersek'in Zenica şehrinde gerçekleşti.

Bosna-Hersek'in 7 kantonundaki 130 okuldan 10 bine yakın öğrenciyi bir araya getiren Çocuk Şenliği'ne, Türkiye ve Bosna-Hersek'ten 100'ün üzerinde kurum ve kuruluş destek verdi. Zenica Spor Salonundaki programda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bosna-Hersek Devleti Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Türkiye'den ve Bosna-Hersek'ten çok sayıda seçkin davetli yerlerini aldı.

Şenliğin başlama saatinden önce salona gelen çocuklar için Türkçe ve Boşnakça şarkılar söylendi, Türkçe öğrenen öğrenciler Türk sanatçılara ait şarkılar seslendirdi, çocuk mehteran ekibi ve çocuk halk oyunları ekibi sahne aldı. Çocukların heyecan ve coşkusunun sahneye yansıdığı program saat 13.00'te, her iki ülke marşlarının söylenmesiyle başladı. Ülke marşlarının ardından Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, T.C. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, BIH Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı birer konuşma yaptı.

"Çocuk Şenliğini Bosna-Hersekli çocuklara armağan ediyoruz"

Açış konuşmasında Yunus Emre Enstitüsü olarak Bosna-Hersek'te 6 yıldır Türkçe öğrenen öğrencileri bir araya getirmeye yönelik "Çocuk Şenliği" isimli program gerçekleştirdiklerini dile getiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Çocuk Şenliğini, Türkçe öğrenen ya da öğrenmeyen tüm Bosna-Hersekli çocuklara armağan ediyoruz. Bu şenlik artık sizin şenliğinizdir, sizin bayramınızdır." dedi. Türkiye'den Bosna-Hersekli çocuklar için kucak dolusu selamlar getirdiğini vurgulayan Başkan Prof. Dr. Şeref Ateş, "23 Nisan'ın Türkiye dışında en çok coşkuyla kutlandığı ülke Bosna-Hersek. Milli egemenlik konusunda Türkiye gibi hassas bir ülke de yine Bosna-Hersek'tir. Egemenliğine düşkün olan Boşnaklar vatanlarını özgür kılmak için çok sayıda şehit vermiştir." dedi.

"Bosna-Hersek Türkiye için her zaman ayrı bir öneme sahiptir"

Türkiye Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, Türkiye'nin Bosna-Hersek için ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bunu Türkiye'nin her zaman vurguladığını ifade etti. Türkçe öğrenenlerin geleceklerine iyi bir yatırım yaptığına dikkat çeken Büyükelçi Haldun Koç, "Türkçeyi seçerek geleceğinize de yatırım yaptınız. Gelecek bakımından da önemli bir tercih yaptınız, bu yüzden hepinizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Türkçe dünyanın en güzel dillerinden birisidir"

Bosna-Hersekli öğrencilerin Türkçe öğrenmeyi seçmiş olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bosna-Hersek Devleti Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic ise, Türkçenin en güzel dünya dillerinden birisi olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'deki öğrencilerin Boşnakça, Bosna-Hersek'teki öğrencilerin ise Türkçe öğrendiklerini ifade eden Bakan Adil Osmanovic, her iki dile hakim yeni bir kuşağın, iki dost ve egemen ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha iyi bir boyuta taşıyacağını sözlerine ekledi.

"Temennimiz iki ülke bakanının Türkçe ve Boşnakça olarak rahatça anlaşabilmeleridir"

Çocuk Şenliğinde dilin önemine vurgu yapan T.C. Kültür Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, öncelikli olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ailelerine, çocuklarının Türkçe öğrenmeleri için desteklemelerinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah 10 yıl sonra iki ülke bakanları rahatlıkla Türkçe ve Boşnakça olarak anlaşabileceklerdir." dedi. Türkiye'de çocukların Boşnakçayı ikinci dil olarak seçtiklerine dikkat çeken Bakan Prof. Dr. Nabi Avcı, "Sizler gelecekte iki ülke arasındaki sağlam köprüleri oluşturmaktasınız. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Hep böyle coşkulu, umutlu ve mutlu olun." şeklinde konuştu.

Açış konuşmalarının ardından "Bosna Hersek'te Bayramlar" temalı Yunus Emre Resim Yarışması birincilerine ödülleri verildi.

Bakan Avcı'dan büyük sürpriz

Resim ve Özçekim yarışmalarının ödüllerini dışında, bilet numaraları üzerinden yapılan çekilişle ayrıca hediyeler verildiğini öğrenen Bakan Avcı, kendisinin de çekiliş yapmak istediğini belirterek, kazanan üç kişiye özel hediye vereceğini söyledi. Nabi Avcı, çektiği numaraları okuduktan sonra sahneye gelen üç öğrencinin hediyesini açıkladı. Avcı, şanslı öğrencileri büyükanne ve büyükbabaları dahil, aileleriyle birlikte bir hafta boyunca Türkiye'de ağırlanacağını kaydetti.

Ünlülerden Bosna-Hersekli öğrencilere mesaj var

Selçuklu Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Ekibinin de sahne aldığı programda Bosna-Hersekli çocukların Türkçe ve Boşnakça "Osman Paşa" türküsü ve "Sultanım" ilahisi büyük beğeni topladı. Ünlü sporcular Arda Turan, Edin Dzeko, Rijad Bajic ve Amir Hadziahmedovic ile ünlü oyuncular Meryem Uzerli ve Ozan Güven'in çocuklara gönderdiği Türkçe mesajlar ekrana yansıtıldı. Öğrenciler, Türk dizilerinden tanıdıkları oyuncuları ayakta alkışladılar.

Damla Güvenilir'den çocuklara sürpriz

Boşnak Çocuk Halk Oyunları Ekibinin zeybek gösterisi, Zenica Engelliler Okulunun Boşnak Halk Oyunları gösterisinin ardından Elif dizisinin başrol oyuncusu Damla Güvenilir sahneye çıkarak çocuklara hitap etti. Sahneye çıkışı sırasında yaşanan izdiham karşısında heyecanlanan Damla Güvenilir, Bosna-Hersekli akranlarından Türkçe öğrenmeye devam etmelerini istedi. Çocuk oyuncu Güvenilir, Türkçe öğrenen öğrencilere hitaben hazırlanan "Ben bir çocuğum" isimli şiiri okuyarak sürpriz yaptı.

Hediyeler Damla Güvenilir'den

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından, Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik düzenlenen "en iyi özçekim" yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini de Damla Güvenilir verdi. Güvenilir, 600'ün üzerinde katılımın olduğu Türkçe ve Türkiye temalı özçekim yarışmasında başarılı olan ilk 10 fotoğraf sahibine tablet takdim etti.

Hari Mati Hari çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Büyük coşkuyla kutlanan Çocuk Şenliği Bosna-Hersek'te büyük ses getirirken, programda ünlü Boşnak Sanatçı Hari Mari Hari de sahne aldı. 2006 Eurovision şarkı yarışmasında söylediği "Lejla" isimli şarkı ile üçüncü olan sanatçı Bosna-Hersek'in en çok sevdiği şarkıcıların başında geliyor.

Çocuk Şenliği, Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunun 8. yıl dönümü münasebetiyle kesilen pastanın ardından son buldu.

