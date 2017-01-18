Türk Bankacılık Sektörünün Duayeni, Ukrayna Bankasında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Eski Başkanı Engin Akçakoca, Ukrayna'nın önde gelen bankaları arasında yer alan ve geçtiğimiz ay devletleştirilen Privatbank'ın Teftiş Kurulu başkanlığına getirildi.



Ukrayna Maliye Bakanı Oleksandır Danilyuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Akçakoca'nın Privatbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandığını bildirdi. Ukraynalı bakan, Privatbank'ın yeni teftiş kurulunun dünyanın en iyi profesyonel bankacılarından oluştuğunu belirterek, "Eminim ki, kurul başkanlığına seçilen Engin Akçakoca, yeni görevlerini olağanüstü bir biçimde yerine getirecektir. Engin, bir zamanlar Türkiye'nin finansal krizi atlatmasına yardımcı olmuş efsanevi bir bankacıdır ve şimdi, devletin en büyük bankasının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacaktır", dedi. - Kiev