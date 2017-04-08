TÜGVA'lı Gençler İzmir Marşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uyarladılar

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Türkiye İçin Evet Yürüyüşü' Çanakkale'de çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

İZMİR MARŞINI ERDOĞAN'A UYARLAYARAK SÖYLEDİLER

Kordon boyunda vatandaşlar, sloganlar atarak İskele Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında, katılımcılar, İzmir Marşı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlayarak söyledi.

"LİDERİMİZİ ÇIKTIĞI YOLDA YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN 'EVET' DİYORUZ"

İskele meydanında sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapan TÜGVA Çanakkale Şube Temsilcisi Halil İbrahim Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacaklarını ifade ederek, "Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.