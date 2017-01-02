Trabzonspor, Sporting'den Joao Pereira ile Görüşmelere Başladı

Trabzonspor, Sporting Lizbon'da Joao Pereira transferiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

ANLAŞMA SAĞLADILAR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sağ bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Sporting Lizbon'da forma giyen 32 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın transferi için anlaşma sağladı.

Trabzonspor'un Joao Pereia transferini açıklamasının ardından bordo-mavililer de KAP'a resmi açıklamayı yaptı.

İşte Trabzonspor'un Joao Pereira için resmi açıklaması;

"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

JOAO PEREIRA KİMDİR?

Trabzonspor'da sezon başında gerçekleştirilemeyen sağ bek transferi tecrübeli bir oyuncu ile devre arasında çözülüyor. Sporting forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Sporting'e geçtiğimiz sezon başında gelen Pereira, bu sezon 14 maçta 1186 dakika forma şansı buldu.