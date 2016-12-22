Termik Santral Tehlikesine Karşı Trakya'nın Geleceği" Konferansı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde düzenlenen "Termik santral Tehlikesine Karşı Trakya'nın Geleceği" konulu konferansa katıldı.



Saray eski Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen ve saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban'ın yanısıra birçok yetkili ve vatandaşın da ilgi gösterdiği konferansta açılış konuşması yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, artan terör olaylarından üzüntü duyduğunu yineleyerek, "Ülkemiz güçlü bir ülkedir ve terörün üstesinden mutlaka gelecektir kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.



"Trakya'nın kömür pisliğiyle yok olmasını istemiyoruz"



Trakya'da, Tekirdağ'da termik santral istemediklerinin altını bir kez daha çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu toplantılarımızı yaptığımız gibi dışarda da kol kola olarak termik santrallere karşı olacağız. Bunun için de gerekli yerlere itirazlarımızı yaptık. Trakya'ya ve şehrimize termik santral yapılmama kararına kadar itirazlarımızı sürdüreceğiz, eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Trakya çok güzel, doğal güzelliği olan bir bölge. Bu bölgenin kömür pisliğiyle yok olmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Pof. Dr. Doğanay Tolunay, TESKİ eski Genel Müdürü Prof. Dr. Halim Orta ve Çevre Gönüllüsü Hakan Dedeoğlu da katılımcıları Trakya'ya yapılması istenen termik santraller ile ilgili bilgilendirdiler. - TEKİRDAĞ