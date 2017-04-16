Tekirdağ Motosiklet yayaya çarptı 2 ölü



Motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde motosikletin karşıya geçen yayaya çarpmasıyla meydana gelen kazara sürücü Gökhan Sevencan ile yaya Mercan Fıçıcı, hayatını kaybetti.



Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Dinçol Sitesi önünde meydana geldi. Gökhan Sevencan kullandığı 34 TN 6813 plakalı motosikleti ile yolun karşına geçmek isteyen 65 yaşındaki Mercan Fıçıcı'ya çarptı. Şiddetli çarpmada yaya Fıçıcı ile motosikletten düşen



sürücü Sevencan olay yerinde hayatlarını kaybetti. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cesetleri Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.