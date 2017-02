Teis: Kargo veya Posta ile Eczacılık Hizmeti Verilemez

PTT ile protokol imzalayan SGK, yurtdışından temin ettiği ilaçları tasarruf tedbirleri adı altında PTT aracılığıyla dağıtacak. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, bu durumun kendilerini dehşete düşürdüğünü belirterek, "Tasarruf, vatandaşlarımızın sağlığından yapılamaz. Tasarruf yapalım derken mesleğimizi göz ardı edilmesini asla onaylamıyoruz. Bu ülkenin ilaç sağlık danışmanları eczane eczacıları olmadan ilaç vermenin bedelinin faturası hem vatandaşa, hem de devlete çıkacaktır. İlaç; postacı ya da kargocu ile hastalara gönderilemez. İlaç ciddi bir danışmanlık gerektirir. Sağlığınızı kargoya teslim etmeyin" dedi.



UYGULAMA YASALARA VE YÖNETMELİKLERE AYKIRI



Nurten Saydan konuyla ilgili açıklamasında, "İlaç, eczanelerimizden ve eczacı eliyle temin edilecek bir üründür. Postacı veya kargocu ile hastalara gönderilemez. İlaçların saklanma koşulları çok farklıdır, mevzuat gereği eczanelerimiz ve buzdolaplarımızın içi her gün kontrol edilmektedir. Bilimsellikten son derece uzak olan kargo ya da posta yoluyla hastaya ilaç teslimi uygulamasını eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak asla kabul etmiyoruz. Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu hakkında daha önce açılan bir dava sonucu da bulunmaktadır. Danıştay 2. Dairesi tarafından verilmiş kararda Danıştay; böyle bir uygulamanın kamu yararına olmadığının, yasalara ve yönetmeliklere aykırı olduğunun altını çizmiştir" dedi.



Sosyal devletin, vatandaşının sağlığı ve tedavisi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaması gerektiğini hatırlatan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "SGK tarafından yapılan yurtdışı ilaç harcamalarının 1,5 milyar liraya çıkmış olması, ülkemizin ilaç harcamasının yüzde 10'luk kısmı ülkemize hiçbir getiri, katkı sağlamayan yurtdışı ilaçlara ödenmesi, asıl dikkat edilmesi ve çözüm üretilmesi gereken konudur. Elbette sosyal devletin vatandaşının sağlığı ve tedavisi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaması gerekir. Ancak ilgili harcamanın bu seviyelere ulaşmasının önlenmesi için yanlış ilaç fiyat politikalarının düzeltilmesine çalışmak yerine, bu ilaçların temin ve dağıtım modelinin değiştirilmesi için düzenleme yapılması, yaşanan sorunun ve tehlikenin doğru analiz edilemediğini, dolayısıyla da ülke ekonomisine ve halk sağlığına yönelik sorunun artarak devam edeceği tehlikesini gözler önüne sermektedir. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunun 2,34 TL 'de sabitlenmiş olması nedeniyle önümüzdeki süreçte normal yoldan gelen ithal ilaç miktarında azalma, doğrudan yurtdışından getirilen ilaç miktarında artış yaşanması çok ciddi sorunları da beraberinde getirecektir" dedi.



SGK'NIN İLAÇ FİRMALARINDAN İSTEDİĞİ İSKONTO



Nurten Saydan, firmaların ithal ilaçları getirmekten vazgeçmesindeki önemli diğer bir nedenin de, Kamu Kurum İndirimi (KKİ) adı altında SGK tarafından istenen ek iskontolar olduğunu söyledi. Saydan, bu iskontoların ilk senelerde yüzde 4 ile başladığını, günümüzde yüzde 56'lara kadar ulaştığını belirtti. Saydan açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Önceleri yeni moleküllerin ve ilaçların çıkmasıyla başlayan yurtdışından ilaç temini, yanlış ilaç fiyat politikası ve SGK'nın her sene yükselen iskonto talepleri ile, 1,5 milyarlık paya ulaşmıştır. Böyle devam ederse bu miktarın yakın zamanda 5-10 katına çıkması da kaçınılmazdır. Yurt dışından tedarik edilen ilaç listelerini incelediğimizde, önceki senelerde eczane raflarımızda yer almış olan ilaçları görüyoruz ve şu an bunlar için ödenen inanılmaz yüksek fiyatlara şahit oluyoruz. Bunlar bütün vatandaşlarımızın vergileridir, bu ödenen paralar hepimizin paralarıdır. Bu işlemin ülkemiz ekonomisine hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Halbuki normal bir fiyat politikası ve normal kamu kurum iskontoları olsa, bu ilaç firmaları ülkemize gelecekler, vergi verecekler, istihdam yaratacaklar. Şimdi ise bu firmalara ülkemizde hiçbir katma değer ürettirmeden ciddi paralar ödüyoruz. Bu sistemin ülke ekonomisine ve sosyal güvenlik kurumuna büyük zararı bulunmaktadır. Doğrudan getirilen ilaç miktarının en aza indirilmesi için gereken iyileştirme ve düzenlemelerin bir an önce yapılması, bu tip ilaç sayısının minimuma indirilmesi için uğraşılması atılacak en doğru adımlardır."



SSK ECZANELERİ BİTTİ DERKEN PTT ECZANELERİ Mİ GELİYOR



Saydan, SGK'nın eski SSK eczanelerine dönmek isteyip istemediğini anlayamadıklarını belirterek, "Vatandaşlar SGK ilaç kuyruklarını çok iyi hatırlarlar. Şimdi de PTT önünde kuyruklarda ilaç mı bekleyecekler?. İlaç çok ciddi bir üründür. İnternetten, bakkaldan, marketten, PTT'den alınmaz. İlaç; eczacıya danışılmadan, uyarıları dikkate alınmadan kullanıldığı zaman sağlığınızı tehlikeye atabilecek bir üründür. Lütfen bunu unutmayınız. İlaç; tedaviyi veren doktorun reçetesi ile eczaneden, eczacı danışmanlığında alınır. Kargo ile kapınıza gelip, evdeki herhangi birine hiçbir danışmanlık verilmeden teslim edilen ilaç sadece size zarar vermez, yakınlarınıza da zarar verebilir. Sağlığınızı kargoya teslim etmeyin. Halk sağlığı açısından bütün ilaçların hastaya tesliminin; eczacı danışmanlığında eczanelerimizden yapılması gerekmektedir. Bu yüzden hangi ilaç olursa olsun, ilaçların eczaneler aracılığıyla hastaya ulaştırılması yönünde düzenlenme yapılması gerekmektedir. Zira; mevcut yasal düzenlemelere göre ilaç sadece eczanelerden hastalara verilebilir" dedi.



- Ankara