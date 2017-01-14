TBMM'de Afiş Skandalı! CHP'li Eren Erdem'e Hakaret İçeren Afişler Tepkilere Yol Açtı

TBMM'de anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında çıkan kavga sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağından ısırıldığı iddiasının yankıları sürerken, bu kez de afiş skandalı ortaya çıktı.

Teklifin görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara'da bazı yerlere üzerinde CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik ağır hakaretlerin olduğu afişler asıldığı iddiasını gündeme getirdi.

CHP AFİŞLERİ ASANLARIN PEŞİNDE DÜŞTÜ

Gök, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile konuştuğunu ve MOBESE kayıtlarının incelenmesini isteyeceklerini ve suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

LEVENT GÖK: SON DERECE AĞIR BİR SUÇ İŞLENMİŞTİR

Gök, "Bugün Ankara sokaklarında bir kendini bilmez, haysiyetsiz milletvekilimiz Eren Erdem ile ilgili olarak bilboardlara, el ilanı da dağıtmak suretiyle arkadaşımızı teşhir eden olmamış bir konuda ağır hakaretler içeren bir iftirada bulunmak suretiyle son derece ağır bir suç işlemiştir" dedi.